Asesinada a manos de su pareja una mujer de 45 años en Alameda de la Sagra (Toledo): el agresor ha sido detenido

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil. Guardia Civil EFE

Una mujer de 45 años ha sido asesinada a manos de su pareja este martes tras resultar herida por arma blanca en una vivienda de la plaza de España de Alameda de la Sagra (Toledo).

La Guardia Civil ha detenido a su compañero sentimental, un hombre de 48 años, como presunto autor de la agresión. Mientras la Policía Judicial mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a este medio, el aviso se recibió a las 5.16 horas.

Hasta el inmueble se desplazó un médico de Urgencias que atendió a la víctima, aunque finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento. En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.

El presunto agresor fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado en una UVI al Hospital General Universitario de Toledo.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la víctima, de nacionalidad ecuatoriana, y el detenido, de nacionalidad española y origen ecuatoriano, eran pareja.

Las mismas fuentes han indicado que la mujer no figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y que no constaban antecedentes por hechos similares.

Asimismo, fuentes de la Delegación del Gobierno han indicado a este medio que este caso se está investigando como posible caso de violencia de género.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 31 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.371 desde 2003.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la agresión.