Muere ahogada una mujer de 72 años en la piscina de su vivienda en Illana (Guadalajara)

Una mujer de 72 años ha muerto ahogada este domingo en la piscina de su vivienda ubicada en la localidad guadalajareña de Illana.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 17.51 horas de la tarde en la urbanización El Soto, en una vivienda de la calle río Tajo.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y un médico de Urgencias, que solo ha podido certificar el fallecimiento.