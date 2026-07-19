Tres adultos y dos menores de 8 y 6 años heridos al salirse con su turismo de la N-211 en Mazarate (Guadalajara)
Todos los afectados han sido trasladados en ambulancia hasta el hospital de la capital de provincia.
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Un total de cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en Mazarate (Guadalajara) al salirse de la vía el turismo en el que viajaban.
Los afectados son un hombre de 33 años, dos mujeres de 57 y 28 años, y dos niños de 6 y 8 años. Tras ser atendidos por los sanitarios de una UVI móvil desplazada, han sido llevados en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Guadalajara.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8 horas de la mañana, en el kilómetro 30 de la N-211.
Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.