Dos mujeres y dos menores de 1 y 3 años heridas en el choque entre tres turismos en Lucillos (Toledo)

Cuatro mujeres han resultado heridas en un accidente de tráfico entre tres coches ocurrido este domingo en la A-5, a su paso por el término municipal de Lucillos (Toledo).

El suceso se ha saldado con dos mujeres de 54 y 41 años y dos niñas de 1 y 3 años trasladadas en ambulancia hasta el Hospital de Talavera de la Reina.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 18.18 horas de la tarde, cuando se ha producido una colisión por alcance de tres turismos.

Hasta el lugar de los hechos también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.