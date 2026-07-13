Hallan restos óseos durante las labores de desescombro de una vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo)

La Guardia Civil ha abierto una investigación por el hallazgo de restos óseos en una vivienda de Villanueva de Alcardete (Toledo). Ha ocurrido durante unas labores de limpieza y desescombro del inmueble.

Ahora, el laboratorio de criminalística analizará los restos, que según los primeros indicios se corresponden con un cráneo con aparentes signos de violencia.

Así lo han indicado fuentes cercanas al caso a la agencia de noticias Europa Press, confirmando que la investigación la ha asumido la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Clausurado el punto limpio

El hallazgo ha obligado a clausurar el punto limpio, para comprobar si hay más restos en los escombros que ya se habían trasladado a este espacio municipal.

El Ayuntamiento ya informó el pasado sábado del cierre del punto limpio hasta nuevo aviso "por orden judicial". Sin embargo, no había detallado el motivo de la clausura.