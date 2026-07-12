Cuatro robos de cable en Toledo y Ciudad Real sabotean el AVE Madrid-Andalucía: Transportes pide endurecer las penas

Un nuevo robo de cables en la provincia de Ciudad Real ha provocado retrasos este domingo en la línea de AVE Madrid-Andalucía. La sustracción ha tenido lugar entre la Venta La Inés y Brazatortas, según ha informado Adif en su cuenta oficial de 'X'.

La entidad administradora de las infraestructuras ferroviarias ha comunicado que en estos momentos el personal está trabajando para solucionar dicha incidencia a la mayor brevedad posible.

Solo en la última semana se han registrado cuatro robos de cable en el corredor sur de alta velocidad, uno en la comarca toledana de La Sagra, otro en Urda (Toledo) y dos en este tramo entre Ciudad Real y Malagón.

En este sentido, Adif ha reforzado la vigilancia en la zona, tanto privada como en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a realizar una propuesta para endurecer las penas por el robo de cable y otros elementos de la infraestructura ferroviaria.

Mediante una reforma del artículo 240 del Código Penal, pretenden incorporar una subtipo agravado de robo con fuerza que será castigado con penas de dos a seis años de prisión cuando la sustracción de elementos de la infraestructura ferroviaria atente contra la circulación o el servicio.

El objetivo es "adecuar las penas a la gravedad de estas conductas, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la protección de la infraestructura ferroviaria". "No solo tiene que tener en cuenta el valor del material sustraído, sino también las graves consecuencias que estos robos generan sobre un servicio público esencial", han señalado fuentes del Ministerio a EFE.