Un hombre ataca con un cúter a varios agentes de Policía en Guadalajara: han logrado pararlo con varios disparos

Los agentes de Policía Local de Guadalajara han tenido que disparar a un hombre de 46 años, en defensa propia, debido al intento de agresión con un cúter a los agentes.

Según ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Guadalajara, José María Antón, los hechos ocurrieron durante la noche del jueves al viernes, cuando la Policía recibió una llamada de una persona desde la calle alertando de que había un varón ebrio y muy agresivo en un domicilio.

Los agentes acudieron y solicitaron al hombre que pusiera las manos por delante, pero este cogió un cúter y se abalanzó sobre ellos, por lo que intentaron pararlo con un disparo de una pistola táser.

Sin embargo, el disparo no hizo efecto porque el individuo estaba "exaltado y agresivo", por lo que intentó clavarles de nuevo el cúter. En este momento, los agentes tuvieron que hacer uso de su arma reglamentaria, rozándole un disparo y otro impactándole en las piernas.

Pese a los disparos, el hombre insistió en clavarles el cúter, por lo que lograron inmovilizarlo con la pistola táser.

Traslado al hospital

Tras la intervención, el varón tuvo que ser trasladado hasta el Hospital de Guadalajara. En la mañana de este viernes ha sido dado de alta.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron a las 0.46 horas de la noche en la calle Santander de la capital provincial.