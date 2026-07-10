Herido un hombre de 46 años con un arma de fuego en Guadalajara: una UVI lo ha trasladado al hospital
Los hechos han ocurrido a las 0.46 horas de la noche del jueves al viernes en la calle Santander de la ciudad.
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Un hombre de 46 años ha resultado herido con un arma de fuego en Guadalajara. Una UVI ha trasladado a la víctima al hospital de la ciudad.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos se han producido a las 0.46 horas de la noche del jueves al viernes, en la calle Santander de la capital provincial.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.
Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se han producido los hechos y si hay algún detenido.