Detienen en Toledo a una mujer yihadista vinculada a los terroristas de Daesh: se ha decretado su ingreso en prisión

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a una mujer joven altamente radicalizada que habría asumido el dogma violento de la organización terrorista Daesh y que realizaba publicaciones reiteradas en el tiempo mostrando su adhesión a la yihad.

En este operativo, otras tres personas han sido arrestadas en Madrid, Barcelona y Ceuta siguiendo las mismas causas. Se les atribuye su presunta participación en los delitos de adoctrinamiento, autocapacitación y enaltecimiento terrorista.

Según los investigadores, la mujer detenida en la capital de Castilla-La Mancha "había manifestado su firme intención de desplazarse a zona de conflicto", llegando a adquirir recientemente un billete de avión a Turquía (país desde donde parten la yihad violenta hacia las guerras en Oriente Próximo).

Detenida mujer yihadista en Toledo

Durante las detenciones, que se realizaron este lunes, los agentes registraron tres domicilios donde intervinieron material informático y de telefonía. Asimismo, constataron que estas cuatro personas utilizaban sus perfiles en redes sociales para acceder a plataformas de contenidos propagandísticos y de capacitación de la organización terrorista Daesh.

El juzgado ha decretado el ingreso en prisión de la mujer detenida en Toledo, mientras que el resto siguen en disposición judicial.