Detienen a dos "cabecillas" de la banda que atracó el MediaMarkt de Toledo: falta un ladrón por identificar

La Policía Nacional ha detenido a dos de los cabecillas del grupo criminal que perpetró el atraco en el establecimiento MediaMarkt situado en el parque comercial Abadía de Toledo el pasado 16 de octubre.

La investigación policial desvela que los dos detenidos formaron parte del núcleo que planificó el golpe. Cinco personas, encapuchadas y armadas con pistolas simuladas asaltaron el establecimiento a plena luz del día y agredieron al vigilante de seguridad.

De estos cinco miembros, cuatro ya han sido identificados y dos de ellos arrestados. La operación continúa abierta para esclarecer la identidad del quinto participante y el destino de los efectos sustraídos (47 teléfonos móviles valorados en 43.591 euros que transportaron en "bolsas negras").

Los hechos acontecieron a las 11:00 de la mañana del jueves 16 de octubre de 2025 cuando los individuos, con el rostro cubierto, entraron en el MediaMarkt de Toledo y uno de ellos se dirigió al empleado de seguridad amenazándolo con un destornillador.

Sin darle tiempo a reaccionar, otro le disparó con una pistola de goma y le golpeó con la misma en la cabeza. Todo ello, mientras dos del grupo sustraían los teléfonos móviles de las estanterías. A los pocos segundos, huyeron del lugar en dos vehículos que les esperaban en la puerta.

Revuelo en las inmediaciones del Mediamarkt de Toledo el día del atraco. Cedida

Los trabajadores de otras tiendas del recinto comentaron a este medio minutos después que "no se habían enterado de lo ocurrido" y fue al escuchar "ambulancias y sirenas" que salieron al exterior.

La tienda "reabrió con normalidad a las 13:30 horas" y el resto de comercios de la Abadía mantuvieron "su actividad habitual" sin registrar "ninguna otra incidencia", informó al día siguiente el Parque Comercial Abadía en un comunicado.

Los dos coches que emplearon para la huida fueron robados horas antes en distintos municipios de la comarca toledana de La Sagra y tras el atraco, los abandonaron en Yuncler. Posteriormente, montaron en un tercer vehículo cuyo propietario denunció su sustracción en la comisaría de Usera (Madrid).

Sin embargo, el denunciante interpuso la demanda siendo consciente de que estaba siendo investigado por su implicación en el hecho delictivo.