Muere un trabajador de 37 años al caer desde la cubierta de una nave de Cuenca a seis metros de altura

Un trabajador de 37 años ha muerto este martes tras caer desde la cubierta de la nave de una empresa de Cuenca a unos seis metros de altura.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente laboral ha ocurrido a las 8.34 horas de la mañana, en un negocio de electrodomésticos ubicado en la Avenida de la Cruz Roja Española de la ciudad.

El varón estaba realizando tareas de limpieza en el techo de la nave cuando se ha precipitado al vacío. Los sanitarios desplazados no han podido hacer nada por salvar su vida y solo han certificado el fallecimiento.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, además de los bomberos de la ciudad.

Este fallecimiento se trata del cuarto en la última semana a causa de accidentes laborales, tres de ellos por caídas desde varios metros de altura.