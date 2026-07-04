Piden seis años de cárcel para el acusado de abusar sexualmente de cuatro mujeres en autobuses urbanos de Albacete

La Sección Penal del Tribunal de Instancia número tres de Albacete juzgará a partir del próximo jueves a J.G.E., acusado de abusar sexualmente de cuatro chicas en autobuses urbanos de Albacete. La Fiscalía solicita hasta seis años de cárcel.

Según el escrito del Ministerio Público, el primero de los hechos se remonta a noviembre de 2018 cuando el acusado viajaba en un autobús urbano de la Línea A y se sentó al lado de una joven de 18 años.

El procesado le dijo a la víctima que tenía un cuerpazo, le preguntó si tenía novio, dónde vivía y le dijo que le gustaría hacer muchos kilómetros con ella. Además, le tocó la pierna y la arrinconó contra la cristalera del autobús. Ella, entre sollozos, se lo quitó de encima y optó por tocar el timbre y bajarse en la siguiente parada.

En febrero de 2019, el acusado se aproximó a otra joven nacida en 1998 en el autobús urbano Línea B de Albacete. Se sentó junto a ella colocándose una chaqueta encima de las piernas, mientras entabló una conversación en la que le decía que era muy simpática o que tenía unos ojazos.

Al llegar a la parada de Juan de Toledo, la chica se puso en pie y el acusado le acarició la parte superior de la pierna actuando con la intención de satisfacer sus deseos lúbricos.

Tres meses después, cuando se encontraba en el autobús urbano de la Línea B de Albacete, sentado al lado de otra chica nacida en 1999, le dijo que se fuese a su casa, ya que "le gusta estar acompañado de chicas guapas", y que le podía "comprar lo que quisiera".

Acto seguido le tocó el muslo derecho, momento en el que la joven se levantó y comunicó lo sucedido a la conductora del autobús, que echó al acusado del mismo.

Por último, en marzo de 2021, este cogió el autobús urbano de la Línea D de Albacete y se sentó al lado de una chica nacida en 1998. Le preguntó si tenía novio, mientras se colocó su abrigo sobre sus piernas a fin de ocultar lo que iba a hacer.

Tras esto, deslizó su mano bajo el mismo tocándole la pierna y la rodilla, por lo que esta reaccionó levantándose y bajando en la siguiente parada, no sin antes manifestar al conductor lo que el acusado le había hecho.

Los hechos expuestos son constitutivos de cuatro delitos de abuso sexual, por lo que el Ministerio Fiscal pide un año y seis meses de prisión por cada uno de ellos.