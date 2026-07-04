Muere un trabajador de 22 años al electrocutarse mientras manipulaba un cuadro eléctrico en El Casar de Escalona (Toledo)

Calle Salvador Dalí de El Casar de Escalona (Toledo). Google Maps.

Un trabajador de 22 años ha fallecido este sábado tras sufrir una electrocución mientras manipulaba un cuadro eléctrico de la vía pública en El Casar de Escalona (Toledo).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.04 horas de este sábado, en la calle Salvador Dalí del municipio, en la urbanización Cerro-Alberche.

Los servicios sanitarios desplazados solo han podido confirmar el fallecimiento del varón.

Hasta allí también han acudido agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.