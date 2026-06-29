Cuatro heridos, uno de ellos grave, por una salida de vía de un turismo en una carretera de Ciudad Real

Cuatro jóvenes han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, cuando el turismo en el que viajaban se ha salido de la vía en el término municipal de Villamayor de Calatrava (Ciudad Real).

Este accidente tenía lugar a las 00:21 horas de la madrugada a la altura del punto kilométrico 12 de la CM-4115.

En él se han visto afectados cuatro jóvenes, de los que dos eran menores -17 años-, mientras que los otros dos cuentan con 19 y 20 años.

La peor parte se la ha llevado uno de los dos chicos de 17 años, que ha sido trasladado en UVI al Hospital Santa Bárbara de Puertollano con pronóstico grave.

En cuanto a los otros tres, también han sido evacuados al mismo centro hospitalario pero en ambulancia de soporte vital básico (SVB).

Además de los efectivos sanitarios, hasta el lugar del accidente han acudido agentes de la Guardia Civil que se han encargado de asegurar la zona e instruir el atestado del accidente.

Este accidente se ha producido durante un fin de semana especialmente en el que los accidentes de tráfico han dejado dos víctimas mortales en las carreteras de Castilla-La Mancha, un hombre de 77 años en Cordovilla, pedanía de Tobarra (Albacete) y otro varón de 26 en Villargarcía del Llano (Cuenca).