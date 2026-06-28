Muere un conductor de 26 años tras salirse de la vía y quedar atrapado bajo su vehículo en Villagarcía del Llano

Un joven de 26 años ha fallecido este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera CM-3116, a la altura del término municipal de Villagarcía del Llano (Cuenca). El siniestro se ha producido a las 8:37 horas, en el kilómetro 15 de la vía, cuando el turismo en el que viajaba el joven se ha salido de la calzada.

Según ha informado el servicio de emergencias Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EFE, el conductor ha salido despedido del vehículo y ha quedado atrapado bajo el mismo, lo que le ha provocado la muerte.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, bomberos del parque de Motilla del Palancar, personal sanitario, una ambulancia de soporte vital, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no se ha podido reanimar al joven.