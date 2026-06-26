Encuentran un obús junto a la autovía A-2 en la provincia de Guadalajara: los Tedax han acudido a desactivarlo

Un obús de la Guerra Civil ha sido hallado junto a la autovía A-2 en la provincia de Guadalajara en la mañana de este viernes.

El hallazgo se ha producido sobre las 8:30 horas a la altura del kilómetro 112 de la vía, dentro del término municipal de Algora, en sentido Barcelona, según ha confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Los agentes de la Guardia Civil que se han desplazado al lugar han solicitado la presencia de miembros de la unidad TEDAX-NRBQ para proceder a su desactivación.

Por el momento, la circulación en la A-2 se mantiene con normalidad.

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