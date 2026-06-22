Una reyerta en plena calle de Tarancón (Cuenca) se salda con un hombre de 50 años herido por arma blanca

Un hombre de 50 años ha resultado herido por arma blanca en el transcurso de una reyerta en plena vía pública de Tarancón (Cuenca).

La llamada de emergencia se producía a las 21:43 horas alertando de que un hombre se encontraba herido tras una pelea en la calle Mora Encantada del municipio conquense, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta este lugar se desplazaba una ambulancia de soporte vital básico (SVB) que tras practicar al afectado los primeros auxilios, se encargaba de trasladarlo al centro de especialidades de Tarancón.

En el dispositivo también han participado agentes de la Guardia Civil que se han encargado de recabar datos para esclarecer los detalles de esta agresión.