Muere una mujer de 66 años al ser atropellada por una furgoneta en Nohales (Cuenca)

Una mujer de 66 años ha muerto este sábado al ser atropellada accidentalmente por una furgoneta en Nohales (Cuenca).

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el trágico suceso ha ocurrido a las 16.16 horas de la tarde, en una finca particular ubicada a las afueras del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento.