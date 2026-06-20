Muere una mujer de 66 años al ser atropellada por una furgoneta en Nohales (Cuenca)
Los hechos han ocurrido a las 16.16 horas de la tarde, en una finca particular ubicada a las afueras del municipio.
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Una mujer de 66 años ha muerto este sábado al ser atropellada accidentalmente por una furgoneta en Nohales (Cuenca).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el trágico suceso ha ocurrido a las 16.16 horas de la tarde, en una finca particular ubicada a las afueras del municipio.
Hasta el lugar se han desplazado medios sanitarios, que solo han podido certificar el fallecimiento.