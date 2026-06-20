Siete heridos en el accidente de un camión y dos turismos en la A-4 a su paso por Ontígola (Toledo)

Un total de siete personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el que han chocado un camión y dos turismos en la A-4, a su paso por Ontígola (Toledo).

Se trata de tres hombres de 34, 43 y 55 años, que han sido evacuados al Hospital Universitario de Toledo; una mujer de 26 y otros dos hombres de los que no se tienen datos, uno de ellos trasladado al Hospital de Aranjuez; y una séptima víctima de la que no se sabe ni edad ni sexo, que fue dada de alta en el lugar.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 22 horas de este viernes, en el kilómetro 54 de la autovía.

Hasta el lugar acudieron los bomberos del parque de Villarrubia de Santiago, que tuvieron que rescatar a tres víctimas atrapadas en los vehículos accidentados.

Asimismo, acudieron cuatro UVI móviles, dos ambulancias de Soporte Vital Básico y dos ambulancias de Urgencias. También ha sido necesario el despliegue de agentes de la Guardia Civil y de equipos de mantenimiento de carreteras.