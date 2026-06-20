Condenada la célula de los Domican Don't Play de Seseña: "Ejecutaban acciones violentas frente a grupos rivales"

Efectos incautados a los miembros de los DDP de Seseña durante su detención en el invierno de 2022.

La Audiencia Nacional ha condenado a once integrantes de una estructura territorial de la banda Dominican Don't Play (DDP) asentada en la localidad de Seseña (Toledo) por el delito de pertenencia a organización criminal. Además, dos de ellos han sido sentenciados por el delito de falsificación de moneda.

El tribunal ha ratificado que los DDP forman "una organización criminal juvenil estructurada, jerarquizada y estable, implantada en España mediante células o agrupaciones denominadas coros". Una de las bases que la banda latina tenía en el país se localizaba en esta localidad del norte de la provincia de Toledo.

El coro de Seseña "constituía una agrupación territorial de dicha organización criminal, dotada de estructura propia" explica el fallo emitido por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Según la sentencia, la célula contaba "con dirigentes, miembros activos [y] personas encargadas de la recaudación y administración de fondos".

Las labores del grupo que operaba en la comarca de la Sagra incluían la "captación de nuevos integrantes, distribución de sustancia, ejecución de actos violentos y participación en actividades orientadas a la obtención de recursos para la organización".

La Audiencia Nacional ha probado que la facción de Seseña constituía "una célula territorial integrada en DDP con roles internos, dirigentes y miembros activos y con capacidad para organizar acciones violentas frente a grupos rivales".

Al respecto, la sentencia establece que el coro sagreño "no aparece como una reunión ocasional de jóvenes ni como un grupo espontáneo surgido para la ejecución de unos hechos concretos", una definición que desvela la complejidad de la red y un funcionamiento orientado a la comisión de hechos punibles.

La confesión atenúa las penas

"La actuación enjuiciada no se agota en una mera codelincuencia, sino que se inserta en una estructura criminal previa, estable y funcionalmente organizada, típica del artículo 570 del Código Penal", concluye el fallo.

Este precepto "entiende por organización criminal la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos".

Las penas impuestas a los once miembros del coro de Seseña han oscilado entre el año y medio y los cuatro años de prisión. A todos los condenados por el delito de pertenencia a organización criminal, excepto a uno, la Audiencia Nacional les ha aplicado la atenuante de confesión.

Además, la Sección Primera ha absuelto a uno de los integrantes de la célula de Seseña por el asesinato de otro joven, unos hechos ocurridos el 5 de febrero de 2022 en un parque del barrio madrileño de Usera.

El fallo cree que no ha "quedado suficientemente probada" la participación del acusado en los hechos, por lo que ha aplicado el principio jurídico de in dubio pro reo.

El origen de la causa

Precisamente en el invierno de 2022, la Guardia Civil detuvo en el marco de la Operación Bacano a once personas en Seseña por su —entonces— presunta integración en banda criminal. El origen de la causa se remonta a la primavera de 2021, fecha en la que un joven fue atacado por cinco individuos tras apearse del autobús en esta localidad.

Además de este incidente, los investigados protagonizaron durante 2020 y 2021 diferentes hechos relacionados con riñas tumultuarias, lesiones, tráfico de drogas y tenencia de armas.

La causa recayó en el juzgado de instrucción número 7 de Illescas (Toledo), una sede que tres años después cedió la investigación a la Audiencia Nacional, —el órgano encargado de perseguir el delito de falsificación de moneda—.

El juez Santiago Pedraz finalizó la instrucción en mayo 2025 y procesó a quince personas, de las que cuatro no han sido finalmente juzgadas por haber sido condenadas anteriormente por el mismo tipo penal de pertenencia a organización criminal.