Dos heridos en el choque frontal entre un turismo y una ambulancia en una carretera de Ciudad Real

Un hombre de 45 años y una mujer de 65 han resultado heridos en un accidente de tráfico por el choque frontal entre una ambulancia y un turismo en la N-430, a su paso por Poblete (Ciudad Real).

Los heridos, el conductor de la ambulancia y la conductora del turismo, han sido trasladados hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido a las 15.25 horas, en el kilómetro 191 de la vía.

Hasta el lugar han acudido los bomberos de Ciudad Real, que han tenido que liberar a la conductora del turismo debido a que había quedado atrapada.

También se han desplazado una UVI, una ambulancia y agentes de la Guardia Civil.