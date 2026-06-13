Muere un hombre de 80 años al precipitarse a la piscina de su propia vivienda en Alcázar de San Juan
El suceso se produjo en torno a las 2:20 de la madrugada en la localidad ciudadrealeña; aún se desconocen las causas del fallecimiento.
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Un hombre de 80 años ha sido hallado sin vida en la madrugada de este sábado tras caer a la piscina de su propia vivienda en la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan.
Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se produjo en torno a las 2:19–2:20 horas en una vivienda situada en la calle Poblado Platea, cuando el varón cayó al interior del vaso de la piscina por causas que se investigan.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local, además de los bomberos, que realizaron las labores de rescate del cuerpo. También acudió una UVI móvil, cuyo personal sanitario solo pudo certificar el fallecimiento del hombre.