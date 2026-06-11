Desmantelan dos narcopisos en Almansa (Albacete) en los que se vendía droga a menores: hay tres detenidos

Agentes de la Policía Judicial y del área de Investigación de la Guardia Civil en Almansa (Albacete) han detenido a tres personas y han desarticulado dos narcopisos en una operación en la que se han intervenido 3 kilos hachís, 22 dosis de MDMA y 770 euros en efectivo, entre otros efectos. Desde estos puntos, la banda distribuía importantes cantidades de droga, incluso a menores de edad.

Los tres detenidos, que se enfrentan a un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas y otro de pertenencia a grupo criminal, tienen 52, 43 y 21 años de edad, son vecinos del municipio y dos de ellos cuentan con un amplio historial delictivo relacionado con la venta de sustancias estupefacientes, según han confirmado fuentes del Instituto Armado.

Las investigaciones que han desembocado en esta operación 'Transpor' se iniciaron a finales de 2025, cuando numerosos vecinos expresaron su malestar por la "sensación de inseguridad y problemas de convivencia" que sufrían a raíz de la existencia de un posible punto de venta de drogas.

Los agentes pudieron constatar que los puntos señalados por los vecinos eran dos inmuebles ocupados ilegalmente que funcionaban como narcopisos, como indicaba el flujo continuo de personas que, bien a través de ventanas o bien de forma directa en sus inmediaciones, adquirían sustancias ilegales para su consumo.

En el transcurso de las investigaciones, la Guardia Civil pudo verificar entregas de droga a cualquier hora del día e incluso siete ventas en plena calle a menores de edad que acudían en patinete eléctrico o a pie en las horas en las que deberían estar asistiendo a clase en sus centros escolares.

Toda la actividad era controlada y supervisada por uno de los detenidos, que ejercía de jefe o líder, y que posee un amplio historial delictivo por delitos similares. Esta persona también se encargaba de recaudar diariamente los beneficios producidos en los narcopisos, procedentes de la venta de sustancias, y de abastecer al resto del grupo criminal para dar continuidad a sus acciones delictivas.

Todo ello rodeado de fuertes medidas de seguridad como puertas acorazadas en los inmuebles y robustos anclajes para tratar de evitar robos de bandas rivales y posibles actuaciones policiales.

Registros

La fase operativa de la operación culminó con la realización de dos entradas y registros en domicilios en los que la Guardia Civil intervino, además de la droga y el dinero en efectivo, básculas de precisión, útiles y enseres necesarios para la preparación y envasado de las dosis de estupefaciente, y abundante documentación relacionada con los hechos.

En los distintos servicios operativos han intervenido efectivos del Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa, del Área de Investigación del Puesto Principal del mismo municipio, de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Cuenca, del Servicio Cinológico de la Comandancia de Albacete, así como diversas patrullas de Seguridad Ciudadana pertenecientes a la Guardia Civil de Almansa.

Las diligencias policiales, instruidas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almansa, junto con las personas detenidas, han sido puestas a disposición del juzgado nº 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almansa, decretando prisión provisional sin fianza para la persona que actuaba como cabecilla en el grupo criminal.