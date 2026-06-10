Cuatro armas, cocaína, cristal, tusi y 1.300 pastillas de Viagra: desmantelan un supermercado de la droga en Guadalajara

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desarticulado un punto de venta de drogas en Alovera y ha detenido a un hombre de 53 años de edad. En el registro han aprehendido varias armas de fuego, cantidades importantes de droga como cocaína, tusi, cristal y Viagra además de 15.000 euros en efectivo.

La operación 'Repoblación' se inició después de que el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil de Guadalajara en estrecha colaboración con la Policía Local de Alovera se hiciera cargo de las investigaciones a raíz de la presunta existencia de un punto de venta de droga en el municipio.

En las primeras pesquisas lograron identificar a varias personas que frecuentaban la vivienda en cuestión y a las que les intervinieron sustancias estupefacientes después de abandonarla.

El siguiente paso fue la solicitud de una entrada y registro de la vivienda que según la Guardia Civil propició que se localizara un "auténtico supermercado de la droga" por la variedad y cantidad de sustancias estupefacientes localizadas.

Como resultado del registro, los agentes incautaron diversas cantidades de sustancias estupefacientes que arrojaron más de 4 kilogramos de peso, tales como cocaína, tusi (cocaína rosa), metanfetamina, marihuana, hachís, cristal (MDMA) y más de 1.300 comprimidos de sildenafilo, principio activo del Viagra.

También fueron localizadas cuatro armas de fuego y cerca de 15.000 euros en efectivo.

En esta operación también han colaborado la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Guadalajara (USECIC) y un guía y un perro detector de sustancias estupefacientes, ambos pertenecientes a la Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha.