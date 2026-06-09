La Guardia Civil descubre más de un kilo de cocaína oculta en el doble fondo de un coche que circulaba por la A-4

Una patrulla de la Guardia Civil que realizaba un control de vehículos a finales de mayo en un área de servicio de la autovía A-4 localizó a la altura de Puerto Lápice (Ciudad Real) un turismo reseñado por el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Irún-Hendaya por su posible uso para el tráfico de estupefacientes. Los agentes del instituto armado procedieron a la identificación del conductor y al registro del habitáculo, donde hallaron más de un kilo de cocaína.

Durante la inspección policial, el conductor de 28 años —que no era el propietario del vehículo— mostró una actitud esquiva y un importante estado de nerviosismo. Los agentes retiraron los asientos traseros tras observar que la moqueta del suelo estaba suelta y muy desgastada.

Bajo la estructura descubrieron dos chapas metálicas simétricas manipuladas y soldadas al chasis mediante un mecanismo de sujeción. Al levantar parcialmente una de ellas, se localizó un bloque rectangular envuelto en plástico negro.

Ante el hallazgo tanto el conductor como el vehículo fueron trasladados a las dependencias del puesto de la Guardia Civil en Puerto Lápice para realizar un examen más profundo del vehículo y con mejores condiciones de seguridad.

Se extrajo del doble fondo un paquete que arrojó un peso aproximado de 1.166 gramos de una sustancia que, tras realizarle la prueba con el reactivo químico coca-test, dio un resultado positivo en cocaína. De forma inmediata, el varón fue detenido por un presunto delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Las diligencias policiales han sido remitidas al juzgado de instrucción número 3 de Alcázar de San Juan.