Muere un motorista al colisionar contra un turismo cuando circulaba por la N-320 en la provincia de Guadalajara

La N-320 a su paso por El Casar (Guadalajara).

Un motorista ha fallecido este sábado tras colisionar la moto que conducía contra un turismo en el término municipal de El Casar (Guadalajara), según han informado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso del accidente se ha registrado a las 18.58 horas en el kilómetro 312,500 de la N-320, en circunstancias que por el momento se investigan.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, un médico de Urgencias, una ambulancia de soporte vital y una UVI móvil con base en Guadalajara.

A su llegada, los servicios sanitarios únicamente han podido certificar el fallecimiento del motorista.