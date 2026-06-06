Un microbús pasa más deprisa de lo debido por un resalto en un pueblo de Albacete y seis personas terminan heridas
Se trata de dos hombres y cuatro mujeres que han tenido que ser trasladados al Hospital de Albacete con lesiones de carácter leve.
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Seis personas, dos hombres y cuatro mujeres, han resultado heridas de carácter leve y han tenido que ser trasladadas al Hospital de Albacete después de que un microbús haya sufrido un rebote al pasar por un resalto del Chinchilla de Monte-Aragón.
Este suceso ha tenido lugar a las 10:44 horas de este sábado a la altura de la calle Arenal del municipio albaceteño, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
Los heridos son dos hombres de 76 años y tres mujeres de 71, 73 y 74 años que han sido trasladados en dos ambulancias de soporte vital básico (SVB) y una cuarta mujer de 71 años cuya evacuación se ha llevado a cabo en UVI móvil.
Además de estos recursos sanitarios, en el dispositivo han participado un médico de urgencias, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil.