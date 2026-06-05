Mata a su compañero de piso con un arma blanca y se entrega a la Guardia Civil de La Roda (Albacete)

La Guardia Civil ha detenido en La Roda (Albacete) a un hombre de 46 años relacionado con la muerte de su compañero de piso, de 52 años.

Según ha confirmado a EFE el instituto armado, el hombre se ha presentado este viernes en el cuartel para relatar que la pasada noche agredió con un arma blanca a su compañero. La autopsia del cadáver se realizará este sábado.

Los agentes desplazados al lugar de los hechos han confirmado que la víctima, de 52 años, había fallecido, y el detenido está a la espera de pasar a disposición judicial.

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