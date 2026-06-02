Muere un hombre de 80 años tras volcar su tractor y quedar atrapado en Mota del Cuervo (Cuenca)

Un hombre de 80 años ha fallecido este martes en Mota del Cuervo (Cuenca) tras volcar el tractor que conducía en el Camino de Rabosero, quedar atrapado bajo el vehículo y morir en el lugar del accidente sobre las 9.09 horas, según el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El siniestro se ha producido cuando, por causas que investiga la Guardia Civil, el tractor ha volcado mientras el hombre trabajaba en una zona rural del término municipal.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos del parque de Villarrobledo, además de un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios, solo se ha podido certificar el fallecimiento del conductor debido a la gravedad de las heridas sufridas tras quedar atrapado bajo la maquinaria agrícola.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.