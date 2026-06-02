Un incendio en un colchón de un hotel de Guadalajara se salda con un hombre trasladado al hospital de La Paz de Madrid

Un hombre de 50 años ha resultado herido de consideración después de que se declarara un incendio en el colchón de una habitación de un céntrico hotel de Guadalajara. El único afectado ha tenido que ser evacuado en UVI móvil al Hospital de la Paz de Madrid.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 16:30 horas en un establecimiento hotelero situado en la calle Teniente Figueroa de la capital alcarreña, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar se han trasladado rápidamente efectivos de Policía Nacional y Policía Local, así como bomberos del parque municipal de Guadalajara, que se han encargado de extinguir las llamas sin que se produjeran más daños personales.

El único afectado presentaba quemaduras en el cuerpo, por lo que los servicios sanitarios han optado por trasladarlo al hospital madrileño.