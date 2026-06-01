Cortada la TO-23 en Toledo al volcar un camión de arena: se ha habilitado un paso alternativo por Río Jarama

Un camión de arena ha volcado este lunes en la carretera TO-23 en Toledo, en sentido Ocaña, cortando totalmente la vía. El conductor ha resultado ileso.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 9.17 horas de la mañana, en el kilómetro 5,800 de la carretera.

El camión ha quedado de lado, provocándose también el vertido de la arena que transportaba. La calzada ha quedado, por tanto, cortada desde el kilómetro 5,300 al 6,100.

Por ello, se ha establecido un paso alternativo por la calle Río Jarama, en el polígono industrial.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.