Una reyerta en el centro de Albacete deja tres heridos de 19, 20 y 26 años, dos de ellos con heridas de arma blanca

Una reyerta en la vía pública en Albacete durante la madrugada de este sábado ha dejado tres afectados, dos de ellos con heridas de arma blanca, que han sido trasladados al hospital de la capital albaceteña.

Según ha informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 6:25 horas desde la calle Tinte, donde una reyerta entre varias personas en la vía pública se ha saldado con tres afectados de 19, 20 y 26 años.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Nacional y la Policía Local, así como una UVI que ha derivado al de 19 años al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, mientras que los otros dos han sido trasladados por una ambulancia de soporte vital.