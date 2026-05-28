Muere un hombre de 36 años en un accidente de tráfico en la CM-2001 a su paso por Yebra (Guadalajara)

Un hombre de 36 años ha muerto este jueves en un accidente de tráfico en la CM-2001, a su paso por Yebra (Guadalajara). En concreto, el turismo en el que viajaba ha sufrido una colisión, sin la implicación de ningún otro vehículo.

La víctima ha quedado atrapada y ha tenido que ser liberada por los bomberos de Sacedón. Sin embargo, los sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del varón.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 16.55 horas de la tarde, en el kilómetro 15 de la citada vía.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido un helicóptero medicalizado, una ambulancia y agentes de la Guardia Civil.