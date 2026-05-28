La Guardia Civil detiene a dos hombres por disparar a su vecino tras una discusión en un pueblo de Guadalajara

Uno de los detenidos por disparar a una persona en Loranca de Tajuña.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 23 y 28 años en Pioz (Guadalajara) acusados de un presunto delito en grado de tentativa tras una reyerta de madrugada entre vecinos ocurrida el 25 de abril en Loranca de Tajuña, en la que un hombre resultó herido por arma de fuego.

Como precisa el Instituto Armado, la reyerta se desencadenó cuando unos vecinos se quejaron a altas horas de la noche de un elevado volumen en la música durante una fiesta que se estaba celebrando en un domicilio de la calle Retama.

A partir de ahí, los testigos manifestaban que se produjo un intercambio de golpes entre las dos partes y uno de los implicados efectuó una llamada a una tercera persona. Al poco tiempo llegó un individuo con el rostro tapado que realizó varios disparos con un arma corta, alcanzando uno de ellos a una persona en el tórax.

Como consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser atendida de urgencia en el Hospital General Universitario de Guadalajara, si bien su vida no corrió peligro.

Tras las investigaciones practicadas por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadalajara, lograron identificar a los presuntos autores.

Así, el pasado 18 de mayo se realizaron tres entradas y registro en tres domicilios: dos en la localidad de Pioz y otro más en Loranca de Tajuña. Como resultado se llevó a cabo la detención de dos varones de 23 y 28 años de edad, ambos con antecedentes policiales.

Uno de ellos está considerado como presunto autor material de los disparos y el otro, presunto inductor de los hechos.

La Autoridad Judicial decretó el ingreso en prisión provisional del presunto autor de los disparos. En el operativo de la detención de estas personas participaron agentes del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), agentes del Servicio de Seguridad Ciudadana y un perro y un guía del servicio cinológico de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha