Buscan a Zaray, una menor de 15 años desaparecida en Ciudad Real capital

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Zaray, una menor de 15 años desaparecida en Ciudad Real capital.

La alerta se ha emitido después de que la joven lleve varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado 14 de mayo.

El organismo que coordina el Ministerio del Interior ha publicado una fotografía y ha detallado sus características físicas con el objetivo de buscar colaboración ciudadana.

⚠️ 𝘼𝙇𝙀𝙍𝙏𝘼⚠️

🚺MENOR DESAPARECIDA

Edad 15 años

🧐vista por última vez #CiudadReal

🔄 RT para ayudar a encontrarlo

Si lo has visto o tienes pistas 📩https://t.co/MBQFz2wcjf

📞091 @policia

☎️116000 ANAR

🔗 Canal oficial @cndes_oficial#menordesaparecido pic.twitter.com/1LTNdcOvst — CNDES (@cndes_oficial) May 27, 2026

Según ha indicado, mide 1,55 metros y es de complexión delgada. Además, tiene el pelo negro y los ojos marrones.

Desde el CNDES instan a quien pueda tener información sobre esta persona a ponerse en contacto con la Policía Nacional a través del teléfono 091.