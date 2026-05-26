Un trabajador, herido grave al ser aplastado por un paquete de mil kilos en una empresa de Quintanar de la Orden

Un hombre de 55 años ha resultado herido grave al ser aplastado por un paquete de mil kilos de peso cuando se encontraba trabajando en una empresa de Quintanar de la Orden (Toledo).

Este accidente laboral se ha producido sobre las 8:45 horas de este martes en una nave situada en el polígono Alto Losar del municipio manchego, según han confirmado fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Al parecer, el varón se encontraba trabajando en esta empresa, dedicada a la fabricación metálica, cuando sobre él ha caído la carga que le ha atrapado parcialmente.

En ese momento, sus compañeros han podido liberarle para que el equipo médico de una UVI móvil desplazada al lugar llevara a cabo los primeros auxilios.

Una vez estabilizado, ha sido evacuado de urgencia en un helicóptero medicalizado del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) al Hospital Universitario de Toledo (HUT) con pronóstico grave.

En el operativo también han participado agentes de Guardia Civil y Policía Local del municipio.