Muere un hombre tras caer con su parapente en una zona de difícil acceso en Caudete (Albacete)

Un hombre ha fallecido este domingo tras precipitarse al suelo con su parapente en la zona de la ermita de Santa Bárbara, situada en la cima de Caudete, en la provincia de Albacete.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 13:23 horas, cuando se alertaba de la caída de un parapente en una zona de difícil acceso.

El accidente se ha producido en el entorno del paraje de la ermita de Santa Bárbara, un punto situado en la cima del municipio.

Hasta el lugar se han desplazado bomberos de Almansa, que han localizado al hombre ya fallecido, así como efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. También han intervenido un médico de urgencias, un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico.