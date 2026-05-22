Herido grave un trabajador de 51 años al estallarle en la cara una tubería de una empresa de refrigeración de Guadalajara

Un trabajador de 51 años ha resultado herido grave este viernes al estallarle en la cara una tubería de una empresa de refrigeración industrial de Guadalajara. La víctima ha tenido que ser trasladado en UVI hasta el hospital de la ciudad.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.08 horas de la mañana, en una empresa ubicada en la Avenida Cristóbal Colón de la capital provincial.

Además de los servicios sanitarios, hasta el lugar han acudido agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.