Ocho detenidos por participar en una pelea en una zona de ocio de Ciudad Real: usaron barras de hierro, vasos...

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un total de ocho personas que participaron en una riña tumultuaria en una concurrida zona de ocio de la ciudad. En la pelea se usaron instrumentos peligrosos, terminando con lesiones graves en algunos de los participantes.

Los agentes se personaron tras recibir un aviso a través del teléfono 091 en el que indicaban que se estaba produciendo una pelea en un pub de la capital provincial.

Al llegar, localizaron a una persona que presentaba un corte importante en la muñeca y manifestaba que había sido agredida por un grupo de personas que ya no se encontraban en el lugar.

Tras ser trasladado al hospital para recibir asistencia médica, se dirigió a la Comisaría para formular la correspondiente denuncia y se inició por parte de la Policía Nacional una investigación para localizar todos los implicados en los hechos, determinar el grado de participación de cada uno de ellos y los motivos de la agresión.

Fruto de la investigación, se logró identificar a ocho personas, cuatro varones y cuatro mujeres de dos grupos diferentes. Ambos grupos se agredieron con una barra de hierro y vasos de cristal, por rencillas derivadas del tráfico de drogas.

Una vez identificados, fueron detenidos, imputándoles los delitos de riña tumultuaria, lesiones y amenazas.