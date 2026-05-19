Un perro de la Guardia Civil de Albacete detecta 195.000 euros escondidos entre los asientos de un coche

La Guardia Civil ha intervenido 195.000 euros de presunta procedencia ilícita ocultos en un vehículo que circulaba por la autovía A-31, a la altura del término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), gracias a la actuación de un perro especializado en la detección de dinero en efectivo.

La actuación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, dentro de un dispositivo operativo desplegado en esta vía de comunicación.

Según ha informado la Benemérita, los agentes identificaron al conductor y único ocupante del turismo, un ciudadano ucraniano que levantó sospechas durante el control policial.

Tras proceder al registro de sus pertenencias y del interior del vehículo, los guardias civiles contaron con el apoyo de un can detector de dinero del Servicio Cinológico del Cuerpo.

Fue Pompa, un joven ejemplar de pastor belga malinois de la Guardia Civil, quien marcó de forma insistente la zona situada entre los asientos del turismo, mostrando señales inequívocas de la posible existencia de dinero oculto.

Los agentes localizaron entonces tres bolsas escondidas bajo los asientos del vehículo que contenían un total de 195.000 euros en billetes de distinto valor.

Dinero intervenido

El dinero quedó intervenido después de que el conductor no pudiera acreditar su legal procedencia, en aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

La cantidad transportada superaba además el límite máximo permitido sin declarar dentro del territorio nacional, fijado en 100.000 euros o su equivalente en moneda extranjera.

Por este motivo, la Guardia Civil ha formulado una denuncia administrativa contra el supuesto propietario del dinero y mantiene abierta una investigación para esclarecer el origen de los fondos incautados.

La Benemérita ha recordado que cualquier movimiento de dinero en efectivo dentro de España superior a 100.000 euros debe ir acompañado del denominado modelo S1 de la Agencia Tributaria, conocido como "declaración de medios de pago".