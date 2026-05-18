Detenido en Cuenca un frutero por explotar a un inmigrante: jornada de 13 horas, sin sueldo y encerrado en la trastienda

La Policía Nacional ha detenido al dueño de una frutería de Cuenca, de 33 años, que tenía trabajando a una persona en situación irregular en España, de su misma nacionalidad, "en unas condiciones laborales abusivas y precarias".

El arresto se ha llevado a cabo tras las gestiones que se iniciaron después de la denuncia que puso la víctima, que detalló que se había trasladado hasta Cuenca por una supuesta oferta laboral.

Al llegar a la ciudad, el dueño de la frutería aprovechó la situación de vulnerabilidad del trabajador, ya que no podía ser titular de un contrato de trabajo, y lo obligó a desarrollar jornadas laborales de 13 horas diarias sin descanso semanal.

Además, le ofreció un salario muy por debajo de lo establecido legalmente, aunque nunca llegó a pagar ninguna cantidad.

Asimismo, lo obligaba a dormir en la trastienda de la frutería, un almacén que tenía unas condiciones insalubres y en el que no había higiene. Y lo dejaba encerrado en el espacio durante el horario de cierre, sin darle llaves del local para salir en caso de emergencia.

El trabajador se vio condicionado por su precaria situación económica y personal, ya que no conocía a nadie en Cuenca y no hablaba español, por lo que aceptó las condiciones laborales abusivas impuestas por el dueño por miedo a perder su única fuente de ingresos.

Dos delitos

Al conocer su situación de extrema vulnerabilidad, la Policía Nacional procedió a prestarle asistencia social y gestionó una solución habitacional de urgencia en el albergue municipal.

En el operativo de detención también han participado funcionarios de la Consejería de Sanidad.

Ahora, el dueño de la frutería se enfrenta a un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.