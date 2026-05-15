Muere un motorista en Albacete capital al chocar contra un turismo

Un motorista, del que se desconocen más datos por el momento, ha fallecido este viernes al chocar contra un turismo en Albacete capital.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 13.43 horas del mediodía entre la calle Marqués de Villores y la calle Lepanto. Tras el accidente, la moto ha quedado atrapada debajo del vehículo.

Los sanitarios desplazados hasta el lugar de los hechos solo han podido certificar el fallecimiento del conductor.

Hasta el lugar también se han desplazado los bomberos, la Policía Local y una UVI móvil.