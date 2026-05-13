Nuevo episodio violento contra un funcionario de prisiones: tres reclusos de Ocaña II participaron en el incidente

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado un nuevo episodio violento registrado en el Centro Penitenciario Ocaña II, donde un funcionario de prisiones sufrió un intento de agresión durante el recuento de internos en el módulo 3.

Según ha informado el sindicato, los hechos ocurrieron entre las ocho y las nueve de la mañana del lunes 11 de mayo, cuando un trabajador solicitó a un recluso que encendiese la luz de su celda para poder identificarlo correctamente durante el recuento.

En ese momento, el interno habría reaccionado con una actitud "desafiante y violenta" que, según CSIF, fue aumentando posteriormente ya en el patio del módulo. Allí, el recluso comenzó a gritar y a golpearse el labio, fingiendo supuestamente que la herida había sido causada por el funcionario.

Forcejeo

El sindicato ha asegurado además que el interno llegó a incitar a otros dos reclusos para que fueran contra el trabajador, produciéndose un forcejeo en el que el funcionario acabó en el suelo.

CSIF ha destacado que la rápida intervención de otros trabajadores evitó consecuencias mayores y permitió controlar la situación. Los tres internos implicados fueron trasladados posteriormente al módulo de aislamiento.

Preocupación

El delegado de CSIF en Ocaña II, Raúl Lirio, ha mostrado la "preocupación" del sindicato ante unos hechos en los que, según ha indicado, un funcionario "se vio sometido a una situación de tensión, intimidación y riesgo físico durante el desempeño de sus funciones".

Asimismo, ha puesto en valor "la profesionalidad, contención y proporcionalidad" de los trabajadores penitenciarios implicados, quienes "mantuvieron en todo momento el control de la situación evitando consecuencias aún más graves tanto para el personal como para la propia población reclusa".

El sindicato ha lamentado la "creciente pérdida de autoridad y protección jurídica" que, a su juicio, sufren los empleados públicos penitenciarios y ha insistido en reclamar que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad.

Prisiones "mejor preparadas"

CSIF considera que ese reconocimiento contribuiría a reducir este tipo de conductas violentas y reforzaría el principio de autoridad dentro de los centros penitenciarios.

Además, el sindicato ha solicitado el traslado de los internos implicados a prisiones "mejor preparadas" para el control de perfiles altamente conflictivos y ha reclamado más medios, formación y una actualización de la legislación penitenciaria.

"Seguiremos defendiendo la seguridad, dignidad y reconocimiento profesional de todos los trabajadores penitenciarios, exigiendo a la Administración respuestas eficaces ante una problemática que, lejos de ser aislada, se está convirtiendo en una preocupante normalidad dentro de nuestras prisiones", ha concluido Lirio.