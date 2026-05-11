El incendio de varios coches en un garaje de Bargas (Toledo) obliga a evacuar de sus casas a más de 100 vecinos

El incendio de varios vehículos en el interior de un garaje comunitario de Bargas (Toledo) ha obligado a evacuar a más de 100 vecinos de dos edificios. El suceso no ha dejado heridos.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se dio a las 23.29 horas de la noche de este domingo, desde un garaje de la Travesía San Cipriano del municipio.

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo extinguieron el fuego a las 0.50 horas de la madrugada de este lunes.

Según han detallado, los hechos se han saldado con dos vehículos completamente calcinados, un tercero afectado por radiación térmica y el resto afectados por humo y gases.

Hasta el lugar de los hechos también han acudido agentes de la Guardia Civil, una UVI y un médico de Urgencias a modo preventivo.