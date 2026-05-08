Cuatro detenidos por distribuir droga en Talavera de la Reina y alrededores: operaban desde una finca de Cazalegas

Agentes de la Policía Nacional de Talavera de la Reina han desmantelado un grupo dedicado al tráfico de cocaína, hachís y marihuana, y han detenido a sus cuatro integrantes.

La operación 'Embalse' comenzó el pasado mes de febrero, cuando los investigadores obtuvieron indicios acerca de un varón, residente en el municipio de Cazalegas (Toledo), que presuntamente lideraba un punto de venta de drogas bastante activo.

Durante la investigación, lograron situar este lugar en una finca situada en las afueras de Cazalegas e identificaron a otras tres personas que colaboraban en los hechos.

Entre ellos se encontraban la compañera sentimental del principal investigado y otro varón residente en la misma localidad, que era el encargado de custodiar la mayoría de la droga.

Efectos aprehendidos

La operación derivó en tres registros domiciliarios llevados a cabo el 30 de abril en los que se detuvieron a los cuatro implicados y se intervinieron 1,4 kilogramos de hachís, 75 gramos de cocaína, 100 gramos de marihuana, 7.075 euros en metálico ocultos en la vivienda del principal investigado, tres vehículos, básculas de precisión, numerosos medicamentos para la adulteración de la droga y multitud de joyas, presuntamente de procedencia ilícita.