Detenido en Cuenca un fugitivo "altamente peligroso" que cambió de género para eludir condenas por delitos sexuales

La Policía Nacional ha detenido en Montalbo (Cuenca) a un fugitivo que cambió de género para confundir a la justicia. Había sido denunciado en más de 40 ocasiones por coaccionar a sus víctimas para cometer agresiones sexuales a terceros y tenía numerosos antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados.

Los agentes lo han detenido este jueves tras haberse fugado antes de la vista judicial, abandonando el dispositivo de localización que portaba por condena judicial para protección de las víctimas.

El prófugo había cambiado de género recientemente para intentar eludir las condenas por los delitos contra la libertad sexual cometidos, por lo que los agentes iniciaron una investigación en abril.

Comprobaron que se trataba de una persona "altamente peligrosa y con un perfil psicopático", que se hacía pasar por agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y tomaba represalias con hechos como incendiar vehículos o viviendas.

Asimismo, en algunas ocasiones manipulaba a las víctimas hasta el punto de cometer delitos en su favor contra terceros, con los que tenía enemistad manifiesta.

Detención

La Policía ha localizado al varón escondido en un chalet de Montalbo, donde permanecía oculto con la ayuda de su actual pareja sentimental, que adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento.

La pareja también le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía escondido.