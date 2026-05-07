Desmantelada una plantación indoor con 1.194 plantas de cannabis e intervienen 389 kilos de marihuana

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha desmantelado un cultivo indoor con 1.194 plantas de marihuana en una casa de Uceda y ha detenido a dos personas.

Las investigaciones, llevadas a cabo en colaboración con la empresa encargada del suministro eléctrico de esta zona, fueron iniciadas por los agentes del puesto del municipio guadalajareño al detectar un posible punto de cultivo en un inmueble unifamiliar de la urbanización 'Caraquiz'.

La investigación culminó con la entrada y registro del inmueble el pasado lunes, en cuyo interior los agentes encontraron e intervinieron esas 1.194 plantas de marihuana en diferentes estadios de crecimiento y floración.

El cultivo estaba distribuido en cinco estancias de la vivienda, que contaba con la infraestructura necesaria para su cultivo. La droga intervenida arrojó un peso total de 389 kilogramos, según ha especificado el Instituto Armado.

Durante la actuación policial se procedió a la detención de dos varones de 24 años de edad, que se encontraban al cuidado de la plantación.

Además, los agentes descubrieron la existencia de una conexión ilegal al suministro eléctrico, estimando que la cantidad defraudada a la compañía suministradora podría ascender a unos 24.700 euros.

En esta operación intervinieron agentes de la Unidad de Seguridad de la Comandancia (USECIC), el Equipo Pegaso, agentes del Grupo Roca y del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Uceda.