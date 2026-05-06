Hallado un ciclista muerto en una carretera de la provincia de Albacete: investigan las causas de la muerte

Un ciclista de 59 años ha sido hallado sin vida en una carretera de Alcaraz (Albacete).

El hallazgo se ha producido a las 12:47 horas, cuando una llamada al 112 de Castilla-La Mancha alertaba de la presencia de una persona tirada en el suelo a la altura del kilómetro 20 de la CM-3216.

Rápidamente, los servicios de emergencia han movilizado hasta el lugar a efectivos de la Guardia Civil y una UVI móvil del Sescam cuyo equipo ha intentado reanimarlo durante varios minutos sin éxito por lo que al final han certificado su fallecimiento.

Fuentes del 112 consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han asegurado que por el momento se desconoce si el motivo del deceso ha sido una caída de la bicicleta o algún problema de salud sobrevenido.

Una vez que se ha procedido al levantamiento del cadáver, el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Albacete para hacerle la autopsia.