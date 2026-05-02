Muere un hombre de 55 años tras salirse de la vía la motocicleta que conducía en Ayna (Albacete)

Un hombre de 55 años ha fallecido este sábado a las 9:08 horas en el kilómetro 57 de la carretera CM-3216, en el término municipal de Ayna (Albacete), tras sufrir una salida de vía con la motocicleta que conducía, en un accidente atendido por el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, un médico de urgencias, una UVI móvil y una ambulancia, aunque los servicios sanitarios no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, que ha fallecido en el mismo punto del accidente. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.