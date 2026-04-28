Prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por intentar retener a una menor en Fuensalida (Toledo)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrijos ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 55 años detenido en Fuensalida (Toledo) por intentar retener a una menor de edad. Se le imputa provisionalmente un presunto delito de tentativa de detención ilegal.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el varón fue puesto a disposición judicial el pasado 22 de abril.

En caso de modificarse la situación de prisión preventiva, se han establecido algunas medidas cautelares. En concreto, la prohibición de entrar y/o estar en la localidad de Fuensalida; de comunicación con respecto a la menor; retirada del pasaporte; imposibilidad de salir del territorio nacional; y obligación de comparecencia ante el juzgado una vez a la semana.

Sucesión de los hechos

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron en la mañana del pasado domingo 19 de abril, en las inmediaciones del Estadio Municipal de Fútbol de Fuensalida.

Los agentes detuvieron a un varón de 55 años, de origen latinoamericano, como presunto autor de un intento de retención a una menor de 12 años cuando esta se dirigía sola al campo de fútbol para participar en su actividad deportiva habitual, ya que forma parte del equipo femenino de la localidad.

Así lo explicó a este medio el alcalde, José Jaime Alonso, detallando que la menor detectó movimientos sospechosos de un vehículo que pasó varias veces cerca de ella antes de que el conductor intentara tirarla al suelo con la intención de retenerla.

La rápida reacción de la joven fue clave para evitar que la situación fuera a más, logrando escapar y salir corriendo hacia el campo de fútbol para pedir ayuda.

Varias familias que se encontraban en las instalaciones deportivas salieron en sus vehículos para intentar localizar al sospechoso, siguiendo la descripción facilitada por la menor. Gracias a esa colaboración ciudadana y a la rápida actuación policial, el presunto autor pudo ser identificado y arrestado en pocas horas.